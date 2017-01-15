أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى سوق الصاغة ارتفاع بقيمة 7 جنيهات للجرام، مسجلة 635 جنيها للجرام عيار 21 وهو العيار الرئيسي بسوق الصاغة فى مصر.





ارتفاع الذهب فى مصر، جاء نتيجة صعود الأسعار العالمية للذهب فى أعلى مستوى لها منذ 14 شهرا، مسجلة 1354 دولار للأوقية، فى أعلى سعر للمعدن النفيس خلال 2019.





أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سعر عيار 21 سجل 635 جنيها للجرام





سعر عيار 18 سجل 545 جنيها للجرام

سعر عيار 24 سجل 725 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5080 جنيهات.

أوقية الذهب 1354 دولارا.











