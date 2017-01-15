تداول 329 شاحنة و303 سيارة بموانى البحر الاحمر

اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر عن تداول 329 شاحنة بضائع و303 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 68 شاحنة و45 سيارة بينما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 63 سيارة فيما غادر الميناء بالامس اربع سفن وهى القاهرة،الحرية،النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 159 شاحنة و86 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 37 شاحنة و 8 سيارة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 65 شاحنة و25 سيارة بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض وعلى متنها 76 سيارة.



