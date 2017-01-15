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تداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

تداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

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ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن، اليوم الثلاثاء، قد بلغ 27 سفينة.

وأفادت الهيئة - في بيان اليوم - بأن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 7 سفن حاويات، وغادره 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد غادر 3 سفن حاويات ويوجد علي الأرصفة سفينتي بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وبضائع عامة.. وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.


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