تداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن، اليوم الثلاثاء، قد بلغ 27 سفينة.

وأفادت الهيئة - في بيان اليوم - بأن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 7 سفن حاويات، وغادره 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد غادر 3 سفن حاويات ويوجد علي الأرصفة سفينتي بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وبضائع عامة.. وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.



