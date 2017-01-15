إنتاج منطقة اليورو الصناعي يتعافى بأقل من المتوقع

أفادت تقديرات رسمية يوم الثلاثاء بأن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع في مايو لكن التعافي من التراجعات غير المسبوقة التي نجمت عن إجراءات الإغلاق في مارس وأبريل جاء أقل من المتوقع وبعيدا عن تعويض الانخفاضات السابقة.



وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن إنتاج الصناعات التحويلية في المنطقة زاد بنسبة 12.4 بالمئة في مايو مقارنة بأبريل وهو ما قاد أغلبه تسارع في إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والبرادات.

لكن الزيادة جاءت أقل كثيرا من نمو بنسبة 15 بالمئة توقعه اقتصاديون

وهو أيضا أقل وضوحا بكثير من تراجع نسبته 18.2 بالمئة في أبريل والذي جاء عقب نزول 11.2 بالمئة في مارس إذ اضطرت المصانع لإغلاق أبوابها أو خفض النشاط مع بلوغ تفشي فيروس كورونا الذروة في أوروبا.



