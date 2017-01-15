البترول: 10.6 مليار دولار استثمارات تنمية حقل "ظُهر" للغاز

أعلنت وزارة البترول إن إجمالي استثمارات مشروع تنمية حقل الغاز ظُهر بلغ نحو 10.6 مليار دولار حتى الآن.



وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء أن من المتوقع تجاوز إجمالي إنتاج الحقل ثلاثة مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا قبل نهاية العام.

كان وزير البترول المصري طارق الملا أعلن الأسبوع الماضي زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل ظُهر الواقع في البحر المتوسط إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو ما يسرع خطى مصر صوب التحول إلى مركز للطاقة في المنطقة.







