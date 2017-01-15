رحلات طيران مالطا المباشرة لمصر تعود بعد توقف 12 عاما

أعلنت الشركة الوطنية المالطية (Air Malta) عن عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة بعد توقف دام 12 عاما.

واعتبرت وزارة السياحة استئناف عدد كبير من خطوط الطيران الدولى رحلاتها إلى مصر من النتائج الإيجابية للحملة الترويجية التى أطلقتها القاهرة.

وشددت الوزارة، فى بيان لها اليوم الخميس، على أن تسيير هذه الرحلات سيساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخصوصا من الأسواق الجديدة مما يعد مؤشرا لعودة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأكدت الوزارة اهتمامها بفتح أسواق جديدة وواعدة مما يمثل طاقة جديدة للسياحة المصرية، مشيرة إلى استمرار الجهود الترويجية لزيادة الحركة من هذه الأسواق وغيرها، لافتة إلى أن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذى أطلقته يهدف إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وفتح أسواق جديدة.

وكانت شركة طيران إيبريا الإسبانية قد أعلنت أيضًا عن اعتزامها تسيير 4 رحلات طيران مباشرة أسبوعية بين العاصمة الإسبانية مدريد ومدينة القاهرة بدءًا من يوم 2 مارس 2020.



