"الوزراء" يوافق على مبادلة ديون بنك الاستثمار القومي ويعتمد 18 تسوية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه ،اليوم الخميس، على المقترح الخاص بمبادلة المديونية المستحقة لبنك الإستثمار القومي طرف بعض الجهات المتعثرة من خلال نقل بعض الأصول المملوكة لتلك الجهات مقابل تسوية المديونية المستحقة عليها للبنك.





كما اعتمد مجلس الوزراء التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنوطة بدراسة طلب التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، وشملت التسويات عدد 18 تسوية.



