"التخطيط" تتابع تحويل إدارات شئون العاملين لـ إدارات موارد بشرية

أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، أن اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي تم إنشاؤها برئاسة رئيس الوزراء، تقوم بعدد كبير من الاختصاصات، تتمثل في متابعة الخطة التنفيذية لتفعيل التقسيمات التنظيمية المستحدثة، والإشراف والمتابعة لعملية تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات موارد بشرية، واقتراح دمج أو إلغاء أو إضافة تقسيمات تنظيمية، وكذلك الاشتراك في دراسة سد العجز في بعض الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، ومتابعة الخطة التنفيذية لتنفيذ مسابقات جائزة التميز الحكومي.

وأضافت لبيب أن اللجنة العليا تضم عددا من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى وجود عدد من اللجان الفرعية داخل اللجنة، هي: لجنة التطوير المؤسسي، ولجنة بناء وتنمية القدرات، ولجنة الإصلاح التشريعي والمالي، إضافة إلى وجود عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات في اللجنة العليا للإصلاح الإداري.

جاء ذلك في كلمة المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، خلال مؤتمر الإصلاح الإداري في مصر بين الواقع والمستقبل، الذي نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم /الثلاثاء/ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة كيومٍ عالميٍ للاحتفال بجهود العاملين بالجهاز الإداري للدول والوقوف على إنجازاتهم، بحضور رؤساء الصحف القومية ووكالة أنباء الشرق الأوسط .

ولفتت إلى أن اللجنة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

كما أشارت من ناحية أخرى إلى أن وزارة التخطيط تقوم بعملية تقييم العاملين في إطار مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسيتم استئناف الزيارات الميدانية للوزارات بهدف تجميع البيانات المطلوبة مع وضع خطة زمنية بمواعيد محددة لعملية التقييم، إلي جانب الاستمرار في تقييم الوزارات التي وردت بياناتها فعليا.



