ترامب يؤكد فرض الرسوم الجمركية الجديدة على بضائع صينية الأحد

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة فرض الرسوم الجمركيّة الإضافيّة على السلع الصينية ودخولها حيز التنفيذ، الأحد المقبل.

وقال ترامب، فى تصريحات للصحفيين، إن ضغوطه الاقتصادية ستجبر بكين على اتخاذ موقف أكثر "اعتدلا" في هونج كونج، مضيفا "ما أقوم به في موضوع التجارة هو ما يحول دون تفاقم الأمور".



وكان ترامب أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ما تصل قيمته 300 مليار دولار من السلع الصينية، في الأول من سبتمبر و15 ديسمبر.

ويشير إعلان ترامب إلى استمرار الأزمة بين بكين وواشنطن بالرغم من تلميح البعض أن البلدين يمضيان لحلها.



