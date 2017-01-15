اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

ترامب يؤكد فرض الرسوم الجمركية الجديدة على بضائع صينية الأحد

ترامب يؤكد فرض الرسوم الجمركية الجديدة على بضائع صينية الأحد

تاريخ النشر

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة فرض الرسوم الجمركيّة الإضافيّة على السلع الصينية ودخولها حيز التنفيذ، الأحد المقبل.

وقال ترامب، فى تصريحات للصحفيين، إن ضغوطه الاقتصادية ستجبر بكين على اتخاذ موقف أكثر "اعتدلا" في هونج كونج، مضيفا "ما أقوم به في موضوع التجارة هو ما يحول دون تفاقم الأمور".

وكان ترامب أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ما تصل قيمته 300 مليار دولار من السلع الصينية، في الأول من سبتمبر و15 ديسمبر.

ويشير إعلان ترامب إلى استمرار الأزمة بين بكين وواشنطن بالرغم من تلميح البعض أن البلدين يمضيان لحلها.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content