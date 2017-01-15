البورصة تتراجع بانتصاف التعاملات تحت ضغط مؤسسي

تحولت مؤشرات البورصة المصرية الى الاحمر بانتصاف تعاملات اليوم الأحد - اول جلسات الاسبوع - تحت ضغوط مبيعات مؤسسية بينما مال المستثمرين الافراد نحو الشراء.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، انخفض المؤشر الرئسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09 % 14030.39 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 70" الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.01 % 602.29 نقطة. وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الاوسع نطاقا 0.04 % مسجلا 1,536.27 نقطة.

قالت دكتور هدى المنشاوي محلل اسواق المال ان السوق تسجل اتجاها عرضيا مائل للصعود في التعاملات المبكرة ثم تحولت الى الهبوط مع استمرار ارتفاع الذبذبة والتباين بالاداء صعودا وهبوطا مع بعض عمليات المتاجرة السريعة ببعض الاسهم الانتقائية مع استمرار ظهور جني ارباح بذات الجلسة للبعض الاخر.

وذكرت ان السوق تتحرك في نطاق المنطقة السعرية مابين 13300 و15300 نقطة وهي القمة السابقة.

واوضحت ان تلك المنطقة تتسهم بالمتاجرات حيث تتبادل المؤسسات بينها وبين بعض الادوار كبائع ومشتري وتكثر فيها عمليات التدوير والتبديل بين الاسهم.



