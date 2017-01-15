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خفض أسعار 4 سلع تموينية اعتباراً من الأول من ديسمبر

خفض أسعار 4 سلع تموينية اعتباراً من الأول من ديسمبر

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض أسعار 4 سلع تموينية اساسية وذلك اعتباراً من اول ديسمبر المقبل، حيث سيكون سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية بـ 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليط (صويا وعباد) ليصبح 17 بدلاً 19 جنيها، وسعر كيلو الأرز ليصبح 8 بدلاً من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك ليصبح 6.5 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه وذلك في إطار السعي لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة.

ومن ناحية أخرى أكدت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأحد على توافر الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية حيث يكفي القمح 5 أشهر، والسكر يكفي لمدة 5.8 شهر، والزيت 3.4 شهر، والأرز 3 أشهر.

ووجه وزير التموين على المصيلحي الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.


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