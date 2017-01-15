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وزير الطاقة السعودي يأمل بتوازن السوق النفطية قبل العام المقبل

وزير الطاقة السعودي يأمل بتوازن السوق النفطية قبل العام المقبل

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قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم السبت إنه يأمل بأن يتمكن منتجو النفط من تحقيق التوازن في السوق النفطية قبل العام المقبل.

وقال للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين بمدينة كارويزاوا اليابانية عندما سئل عن الوضع الحالي لسوق النفط "نأمل بأن نحقق توازن السوق قبل العام المقبل. إننا نعمل على ذلك".

وكان الفالح قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري بأن منظمة "أوبك" على وشك الاتفاق على تمديد اتفاق بشأن خفض إمدادات النفط إلى ما بعد يونيو (حزيران) على الرغم من أنه مازالت هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في "أوبك" والتي تشكل جزءًا من اتفاق الإنتاج.
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