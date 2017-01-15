"الكهرباء": الحمل المتوقع اليوم 30 ألفا و400 ميجاوات

توقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الأحد 30 ألفا و400 ميجاوات مقابل 29 ألفا و400 ميجاوات أمس الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 22 ألفا و710 ميجاوات.



وفعلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.



