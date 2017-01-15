هيئة الرقابة المالية عضواً بالشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قبول الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالإستدامة، إنضمام الهيئة لعضوية شبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم.







ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن إنضمام الهيئة لشبكة المنظمة الدولية للمراكز المالية للإستدامة، وعقد شراكات مع كافة المنظمات الدولية المختصة بالاستدامة، يعد أحد أذرع إستراتيجية الهيئة الشاملة، لتدعيم الإقتصاد المستدام، وتصبح الهيئة منارة الإستدامة في القطاع المالي غير المصرفي المصري.







وأضاف عمران، أن قبول عضوية مصر بالشبكة، يعكس مدى التقدير للخطوات التي تقوم بها - ممثلة فى هيئة الرقابة المالية - في مجال توعية الشركات والجهات العاملة في القطاع المالى غير المصرفي بأهمية الاستدامة وأثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة، وتثمين لرغبة الهيئة في أن تكون القاهرة بوابة الإستثمار لهذا النوع من الاقتصاد داخل إفريقيا.





