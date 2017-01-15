استقرار أسعار الدولار نسبيا خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا خلال التعاملات، اليوم الخميس، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وتراجعت العملة الأمريكية أكثر من واحد جنيه وعشرون قرشا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لأخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 16.65 جنيه للشراء و16.75جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي يسجل 16.64 جنيه للشراء و16.74 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل سعر الدولار 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية والبنك الأهلي اليوناني استقر سعر الدولار ليسجل 16.65 للشراء و16.75 جنيه للبيع.



