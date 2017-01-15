39 شركة مصرية تشارك بمعرض "بلاست اكسبو" في المغرب

أعلن المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة مشاركة 39 شركة مصرية بمعرض (بلاست اكسبو) في كازبلانكا المقام بالمغرب، وذلك بدءًا من الغد الثلاثاء وحتى 28 يونيو الجاري بجناح على مساحة 885 مترًا مربعًا.

وقال رئيس المجلس خالد أبو المكارم - في بيان اليوم الاثنين-: "إن المعرض يشارك فيه أكثر من 15 دولة في قطاعات البلاستيك والمطاط وماكينات التعبئة والتغليف والدهانات والمواسير"، موضحًا أنه على هامش المعرض سوف يبحث المدير التنفيذي للمجلس وليد عزب مع مدير عام المركز الإسلامي لتنمية التجارة الدكتور الحسن احزاين، أوجه التعاون المشترك في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وترتيب المشاركة في معرض (بلاست اكسبو 2020) والذي ينظمه المجلس يناير القادم.

وأضاف أبو المكارم أن سهيل شقشاق رئيس اتحاد المقاولات والمهن سيلتقي نبيل الصواف المدير التنفيذي للفيدرالية المغربية للصناعات البلاستيكية ورئيس شركة (wink) للاستشارات؛ لفتح آفاق وفرص جديدة للصادرات المصرية من منتجات البلاستيك.

وأشار إلى أن أهم الصادرات المصرية للمغرب تشمل: الصناعات الغذائية المستخدمة في صناعة الأعلاف والأجهزة الكهربائية والمعدات، والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته، والزيوت (حيوانية ونباتية)، والألومنيوم ومصنوعاته، والورق والورق المقوى والفواكه والتمور والزجاج، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، ومواد البناء والسلع الهندسية والإلكترونية، والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات.. أما الواردات المصرية من المغرب فتتمثل في (السيارات - محضرات اللحوم والأسماك المحفوظة - المحضرات الغذائية - وقود وزيوت معدنية).

يشار إلى أن المغرب يحتل المرتبة الـ40 بين دول العالم المستثمرة في مصر بحجم استثمارات يصل إلى حوالي 80 مليون دولار في 184 شركة تعمل في مجالات (الأسمنت - الصناعات الكيماوية - مواد البناء - الصناعات المعدنية - الغزل والنسيج - بطاريات السيارات)، بالإضافة إلى الشركات التي تعمل في مجالات الإنشاءات والخدمات والسياحة والاتصالات.



