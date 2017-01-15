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الأسهم الأوروبية تواصل صعودها مع ارتفاع الشركات العقارية

الأسهم الأوروبية تواصل صعودها مع ارتفاع الشركات العقارية

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واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها، اليوم الجمعة، بعد صعودها الجلسة السابقة، مدعومة بارتفاع الشركات العقارية الألمانية ومشاعر الارتياح بأن توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تنحسر.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.31 بالمائة، بعد أن سجل ذروته في نحو شهر أمس الخميس.

وقفز مؤشر القطاع العقاري 1.71 بالمائة، بقيادة مكاسب في أسهم شركات العقار الألمانية بعد تقرير بأن تجميد الإيجارات في برلين قد يكون أقل صرامة مما كان مخططًا له.

وصعدت أسهم دويتشه فوهنن وفونوفيا وال.إي.جي إيموبيليين بين 3.6 وعشرة بالمائة.

في غضون ذلك، صعد مؤشر الأسهم الإيطالية 0.24 بالمائة، متجهًا للارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، حيث يبدو أن البلاد تقترب من إنهاء أزمة سياسية دائرة منذ ثلاثة أسابيع مع تشكيل حكومة جديدة.


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