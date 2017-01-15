27 شركة مصرية تشارك بمعرض "فانسي فود" بالولايات المتحدة

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن مشاركة 27 شركة من كبري الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية بمعرض "فانسي فود"، والمقام في الولايات المتحدة في الفترة من 23 إلى 26 يونيو الحالي.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم، أن المنتجات المصرية المشاركة تتنوع ما بين العصائر، المخللات، منتجات أجبان، صلصة طماطم، زيتون وزيت زيتون، زيوت طعام، خضروات وفاكهة مجمدة، حلاوة وطحينة، مربات، معلبات، مخبوزات وكيك، أعشاب وتوابل وغيرها من المنتجات المصرية التى تلقى قبول بالسوق الأمريكى.

وأضاف أن معرض "فانسى فود" يعد من أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية في القارة الأمريكية حيث يستقبل سنويا أكثر من ٢٥ ألف زائر يتوافدون سنويا ليلتقوا بـ ٢٥٠٠ عارض من ٨٠ دولة من مختلف دول العالم.



