الرياض تقترح على موسكو اتفاقية ثنائية لتسهيل الحصول على التشيرات

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن الرياض اقترحت على موسكو توقيع اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمارات، وأخرى لتسهيل حصول مواطني البلدين على تأشيرات دخول.







وأضاف الفالح "نأمل أن يشجع تسهيل الحصول على تأشيرات للمواطنين السعوديين في روسيا التعاون ويعززه، ونحن على استعداد لتوقيع مثل هذا الاتفاق خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية.





من جانبه، دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك - خلال الاجتماع السادس للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي،ـ اليوم الاثنين بموسكو- المملكة العربية السعودية للمشاركة في مشاريع بناء المجمع الشاهق ومحطة المطار الدولي في العاصمة الشيشانية جروزني.





كان نوفاك قد اعلن في وقت سابق أن روسيا والسعودية تناقشان استثمارات بعشرات مليارات الدولارات، بما في ذلك في مجال الغاز والبتروكيماويات.





يذكر أن اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني أنشئت في أكتوبر 2002، وعقد الاجتماع الخامس للجنة نوفمبر 2017 في الرياض. ويترأس اللجنة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك , ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح.



