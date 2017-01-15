"التخطيط": الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اتفاقية مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، بشأن ترتيبات استضافة الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، والذي يعقد خلال الفترة بين ٢٥ إلى ٢٨ من نوفمبر ٢٠١٩ بمدينة أسوان.

ووقع الاتفاقية كل من أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، وكارلوس حداد المدير الإداري للجنة الاقتصادية لإفريقيا.

وأعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إطلاق الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية في مدينة أسوان الاثنين الموافق ٢٥ نوفمبر الجاري تحت عنوان "اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي"، مشيرة إلى أن استضافة المؤتمر تأتي في ضوء التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الحكومية الدولية الإفريقية، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن تتضمن الدورة الرابعة والثلاثين اجتماع "فريق الخبراء المخصص" والذي سينعقد خلال يومي ٢٥ و٢٦ من نوفمبر.

ويشارك بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لإفريقيا ويتمثلون في سبع دول هم مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.



