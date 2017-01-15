مبيعات مؤسسية تهبط بمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الاثنين في ظل مبيعات لكافة المؤسسات وصناديق الاستثمار.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط المؤشر الرئسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29 % 13,977.03 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 70" الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.01 % 602.06 نقطة. وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الاوسع نطاقا 0.04 % مسجلا 1,535.05 نقطة.

اغلق المؤشر علي هبوط ضعيف محافظا ومرتكزا ومغلقا اعلي المستوي ال 14000 نقطة بدفع بيعي مؤسسي مصري وحيد وبفوليوم ضئيل جدا ينم علي انتهااء البياع .

وتتوقع دكتورة هدى المنشاوي خبيرة أسواق المال أن يبدأ صانع السوق اليوم في انهاء مرحلة المراوغة بعد الوصول لمرحلة يأس صغار المستثمرين للوصول إلى مستهدف اعادة المحاولة الأخير على المستوى 14000 – 13900 نقطة ثم الانطلاق منه اخيرا للمستهدف الاعلى وهو مابين المستوى 14500 – 14800 نقطة تقريبا.

وأكدت أن المؤشر الثلاثيني مازال يتحرك في نطاق القناة العرضية الحالية في المنطقة السعرية مابين 13300 و15300 نقطة وهي القمة السابقة.

وأضافت أن مفتاح استمرار الصعود تخطي المستوى 14056 نقطة حيث انه محور وتذكرة المرور الجديدة لتكملة الصعود للمستهدفات الاعلى



