تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات الاثنين في ظل مبيعات للمستثمرين المحليين والعرب قابلها مشتريات محلية.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يتكون من اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.25 % ليصل إلى مستوى 14,520.62 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.19 % لينهي التعاملات عند مستوى 540.55 نقطة وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر 0.16 % مسجلا 1,436.37 نقطة.

وأوضحت دكتورة هدى المنشاوي خبيرة أسواق المال أن صانع السوق نجح في اعادة التجربة على مستوى 14500 نقطة لجلستين كاختبار اخير للبياع واغلق وارتكز اعلاه قبل استكمال الصعود المرتقب والوصول للمستهدفات المطلوبة.

وأشارت إلى أن مستوى 14500 – 14700 نقطة يمثل الهدف القادم للاتجاه الصاعد الوليد وليستكمل رحلة الصعود لبلوغ 15324 نقطة ولكن ذلك بعد الارتكاز اعلى المستوى 15127 نقطة.

وأضافت المنشاوي أن مفتاح استمرار الصعود أصبح تخطي مستوى 14577 نقطة، حيث انه محور وتذكرة المرور الجديدة لتكملة الصعود للمستهدفات الاعلي والمرجوة واصبح مستوي الارتكاز المتحرك لليوم عند 14553 نقطة.





كانت البورصة المصرية أنهت تعاملات الأحد على تباين في أولى جلساته بد خفض الفائدة وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والصناديق الأجنبية.



