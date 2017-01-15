4 مليارات جنيه قيمة السيارات المفرج عنها من جمارك الإسكندرية

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية برئاسة أشرف عبدالعزيز، خلال أغسطس الماضي عن 10.3 ألف سيارة ملاكي وأجرة ونقل وقطع غيار، بقيمة بلغت 4.11 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، أن جملة الإيرادات المستحقة بلغت 1.05 مليار جنيه، من بينها رسوم جمركية بـ 205.4 مليون جنيه.

ووصلت الضرائب بـ623.3 مليون جنيه، ورسوم التنمية بـ92.021 مليون جنيه، و الغرامات الأخري بـ125.5 مليون جنيه.

وبلغت الرسوم المعفاة من الجمارك بموجب اتفاقيات الشراكة الأوربية والتركية وأغادير، بـ1.04 مليار جنيه.



