557 جنيها لـ عيار 18.. أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019، استقرارا ملحوظا قياسا على الأسعار أمس، إذ بلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر660 جنيها للجرام.



أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل 565 جنيها للجرام.



عيار 21 سجل 660 جنيها للجرام.



عيار 24 سجل 754 جنيها.



الجنيه الذهب 5280جنيها.



أوقية الذهب 1468 دولارا.



أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

وهناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.