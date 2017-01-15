صادرات أمريكا من النفط تسجل مستوى قياسياً

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، أن صافي صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات المكررة، زاد بمقدار 676 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، وهى أكبر زيادة أسبوعية مسجلة.

وقفزت صادرات الخام والمنتجات المكررة إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 مليون برميل يومياً، بينما صعدت صادرات الخام وحده إلى ذروة جديدة عند 3.8 مليون برميل يومياً.

ومن ناحية أخرى، سجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبوطاً بلغ 12.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى 469.6 مليون مبريل، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ سبتمبر 2016.



