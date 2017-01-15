تباين مؤشرات البورصة بانتصاف التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بانتصاف تعاملات اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع - وسط مشتريات مؤسسية أجنبية قابلتها مبيعات محلية من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار.



وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1 % مسجلا 14918.75 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.11 % مسجلا 559.29 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.63 % ليصل إلى مستوى 1478.77 نقطة.

وذكرت دكتور هدى المنشاوي محلل اسواق المال ان السوق تحاول اختراق مستوي 15000 – 15100 نقطة من جديد وبذات احجام التداول لتستمر في الاتجاه الصاعد بالرغم من استمرار عمليات بيع بهدف جني ارباح جزئي.

وذكر ان منطقة الامان اصبحت اعلي خط المستوي 14800 نقطة حيث انها منطقة ظهور المشتري المستثمر والاموال الراسخة وهبوط معدل الاموال الساخنة بعد تجاوز المنطقة العرضية والدخول منطقة الخطر واحتمالات جني الارباح.

وخلال تعاملات الاسبوع الماضي.. زادت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة 3.1 مليار جنيه ليسجل نحو 773.3 مليار جنيه وسط تباين لأداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية.



