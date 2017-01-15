البورصة تربح 3.1 مليار جنيه في أسبوع وتباين بأداء مؤشراتها

ربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 3.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 773.3 مليار جنيه، مقابل 770.2 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغت نسبته 0.4%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس /30 بنسبة 0.66 فى المائة ليسجل مستوى 14933.18 نقطة،فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس /70 بنحو 0.03 فى المائة ليبلغ مستوى 553.17 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس /100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 0.99 في المائة ليبلغ مستوى 1469.49 نقطة.

وأشار إلى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 18.8 مليار جنيه من خلال تداول 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 12 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.363 مليار ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 26.34 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 73.66%، موضحا أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على69.1% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 20.4% والعرب على 10.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة55.6 مليون جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 5.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 66.9%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 24% وسجل العرب 9.1% وسجل الأجانب صافي بيع قدره1.524 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ825.5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



