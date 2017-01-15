"التمثيل التجاري": 1.7 مليار دولار قيمة صادرات مصر إلى الهند خلال 2018

أعلن جهاز التمثيل التجاري ارتفاع صادرات مصر إلى الهند بنحو 41% لتبلغ 1.7 مليار دولار عام 2018 مقابل 1.2 مليار دولار عام 2017.







وأوضح التقرير الاقتصادي الخاص بالعلاقات المصرية الهندية - الذي أعده مكتب التمثيل التجاري المصري في نيودلهي برئاسة الوزير المفوض التجاري أحمد إبراهيم علي - أنه باستبعاد الصادرات البترولية والغاز الطبيعي، فقد بلغت الصادرات المصرية السلعية حوالي 697 مليون دولار عام 2018 مقابل 398.7 مليون دولار عام 2017 محققة زيادة قيمتها 289.5 مليون دولار بزيادة نسبتها 75%.





وأشار التقرير إلى أنه من أهم بنود الصادرات المصرية التي حققت طفرة كبيرة عام 2018، المنسوجات من ألياف صناعية بقيمة 81 مليون دولار، وأسمدة الأمونيوم بقيمة 73.6 مليون دولار مقابل 6.3 مليون دولار عام 2017.





وفيما يتعلق بالواردات المصرية من الهند، أوضح أنها زادت بنسبة 18.2%، مرجعا ذلك لارتفاع قيمة الواردات من الوقود الناتج عن عمليات التكرير من 195 مليون دولار عام 2017 إلى حوالي 507 ملايين دولار عام 2018 بزيادة 312 مليون دولار، وتمثل الزيادة لهذا البند 73% من إجمالي الواردات المصرية من الهند.





وأضاف التقرير أن الواردات المصرية من الهند تتركز في السلع الوسيطة لعمليات التصنيع والتنمية اللازمة في مصر مثل: الوقود والغزول المخلوطة والكيماويات الدوائية، بالإضافة إلى سلع غذائية استراتيجية كاللحوم ومنتجات الألبان وزيوت الطعام الخام.



