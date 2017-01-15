"الكهرباء" و"سيمنس" يوقعان عقدا لربط محطتي محولات توشكى ووادي حلفا

وقعت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي، اليوم /الإثنين/، مع شركة "سيمنس"، عقدا لمشروع توريد وتركيب أجهزة الاتصالات لمحطة محولات توشكى (2) بتكلفة إجمالية حوالى 17،37 مليون جنيه مصري، يتضمن توريد وتركيب واختبار مهمات الاتصالات اللازمة لربط المحطة (جهد 220 كيلوفولت) بمحطة محولات وادي حلفا بشمال السودان.



وقالت مشالي - ووفقا لبيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم -إن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى حوالي ثلاثة أشهر وذلك للخدمات والتركيبات والتشغيل للأجهزة المستعارة تبدأ من تاريخ خطاب الإسناد، وسبعة أشهر بالنسبة للتوريدات.

ونوهت بأن التعاقد يأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي وخاصة الربط مع جمهورية السودان الشقيق.



