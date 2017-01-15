وزير البترول يبحث بكندا فرص الاستثمار مع كبرى شركات التعدين في العالم





بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش ختام فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين المنعقد في تورنتو بكندا، مع العديد من رؤساء وقيادات كبريات شركات التعدين العالمية الفرص الاستثمارية المتاحة وأهم التطورات في قطاع التعدين المصري.

وبحث الملا مع مارى انجي امبي وزيرة التجارة الدولية الكندية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعدين خاصة وأن الشركات الكندية لها باع طويل في مجال التعدين، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس.

واستعرض الملا -خلال اللقاء- خطط وبرامج عمل الوزارة الجاري تنفيذها لتطوير وتحديث قطاع التعدين.

ومن جانبها، رحبت وزيرة التجارة الدولية الكندية بمشاركة مصر القوية في المؤتمر، مشيرة إلى أن مصر أصبحت محط أنظار كثير من الشركات العالمية في مجال التعدين.

وبحث الملا أيضا مع روب كارسينوف نائب رئيس شركة باريك جولد للبحث والاستغلال، والتي تعد الأولى عالميا في إنتاج الذهب ومقيدة في كبرى بورصات العالم، العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعدين وأهمها مزايدة الذهب الجديدة، حيث أبدت شركة باريك اهتمامها بالسوق المصرية في أنشطة التعدين التي يتوقع أن تشهد ازدهارا خلال الفترة القادمة .

كما عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات مع نائب رئيس شركة "نيومونت للذهب" للعلاقات الدولية نيكولاس كوتس ونائب رئيس الشركة للتخطيط الاستراتيجي وعدد من قيادات الاستكشاف والبحث بالشركة والتي تمتلك أكبر احتياطي ذهب مؤكد بالعالم وتعد من أكبر الشركات امتلاكا للمناجم في العالم.

وخلال المباحثات تم استعراض ما تم من أعمال تطوير بقطاع التعدين المصري، وأبدت الشركة رغبتها في دخول المزايدة القادمة للذهب وتم استعراض المناطق المطروحة بالمزايدة، وشروطها والنظام المالي الجديد لتحفيز المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين المصري.

وناقش الملا مع رئيس شركة فرانكو نيفادا، أهم التطورات الأخيرة التي تمت بقطاع التعدين المصري، وقد أشار رئيس الشركة إلى اهتمام المستثمرين العالميين بسمعة مصر الجيولوجية وتحديدا منطقة الصحراء الشرقية ومدى التطور الحادث في قطاع التعدين نتيجة برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصري، وأضاف أن هناك اهتماما موسعا بمزايدة البحث عن الذهب.

كما عقد الوزير جلسة مباحثات مع رئيس مجلس إدارة مجموعة فوربس مانهاتن الكندية ستان بهارتي، حيث أكد بهارتي على مشاركته في المزايدة الدولية للبحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة في مصر، مشيرا إلى سفر عدد من الخبراء الجيولوجيين إلى مصر لدراسة الفرص المختلفة، لافتا إلى أن السوق المصرية به فرص واعدة في مجال التعدين.

يشار إلى أن مجموعة فوربس مانهاتن هي بنك تجاري و مصرفي متخصص في المشروعات التعدينية ويمتلك 14 شركة متخصصة في مجالات الذهب والنحاس والحديد ومعادن الطاقة والفوسفات والبوتاسيوم، ووفرت المجموعة ما يقرب من 10 مليارات دولار للاستثمار في الاستكشاف عن الذهب ومعادن الأساس في ثلاثين دولة مختلفة خلال آخر 12 عاما فقط ولديها فروعها الدولية في نيويورك ولندن وموسكو.



