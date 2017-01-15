الاستثمار تقر ضوابط وقف قرارات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, الكتاب الدوري رقم (36) لسنة 2019 الخاص بضوابط وقف قرارات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة.







ينص القرار على أن النظر في وقف قرارات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة هو اختصاص أصيل للهيئة العامة للرقابة المالية.





وذكرت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء, أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين; وفpي إطار ماتسعى إليه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العمل على تبسيط الإجراءات.



