"الإحصاء": 66.8 مليار جنيه حجم التجارة بين مصر ودول العشرين

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين خلال 2018 بنسبة 16.6 %.

وقال الجهاز في بيان اليوم الخميس، إن التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين بلغ 66.8 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 57.2 مليار دولار خلال عام 2017.

وأضاف المركزي، أن قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين سجلت 13.7 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 12 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7 %.

وارتفعت أيضا قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين لتسجل 53.1 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 45.2 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 17.4 %.

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة دول مجموعة العشرين من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.04 مليار دولار، يليها تركيا بملياري مليار دولار، ثم أمريكا 1.7 مليار دولار، والسعودية 1.4 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.3 مليار دولار، بينما جاءت المكسيك في المرتبة الأخيرة 30.8 مليون دولار.

وجاءت الصين في مقدمة دول مجموعة العشرين من حيث الواردات المصـرية خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 11.4 مليار دولار، يليها السعودية 5.6 مليار دولار، ثم أمريكا 5.4 مليار دولار، ثم روسيا 4.8 مليار دولار، ثم ألمانيا 4.1 مليار دولار، بينما جاءت المكسيك في المرتبة الأخيرة 107.4 مليون دولار.

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة العشرين الأعلى استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019، حيث سجلت قيمة استثماراتها 2.4 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.1 مليار دولار، ثم السعودية 222.8 مليون دولار، ثم ألمانيا 115 مليون دولار، ثم فرنسا 88.7 مليون دولار، بينما جاءت الهند في المترتبة الأخيرة 1.5 مليون دولار.



