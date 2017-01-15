581 مليون جنيه مصارف الزكاة من بنك ناصر الاجتماعي

قال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب إن مصارف الزكاة من بنك ناصر بلغت 581 مليون جنيه تقريبا خلال العام المالي الحالي.



وأشار فاروق - خلال اجتماع مع اعضاء لجان الزكاة التابعه للبنك - إلى أن الاجتماع بحث سبل زيادة موارد الزكاة وعرض نبذة عن اللجان والأنشطة التي تقوم بها والمنهجية في دراسة الحالات المستحقة وتجميع وتوزيع الزكاة وآليه تعاون لجان الزكاة مع بعضها من أجل تبادل الخبرات وعرض التحديات التي تواجهها اللجان والحلول التي يمكن اتباعها لتسهيل عملها وسبل تحقيق أعلى مستويات المصلحة لمستحقي الزكاة وإعداد خطة للتكامل بين اللجان والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للجان كما تم مناقشة آلية التوعية بأهمية الزكاة وكيفية إخراجها ووضع إستراتيجية عامة للدعوة الى تنشيط موارد الزكاة من خلال وسائل الإعلام المختلفة.



واضاف فاروق ان اﻟزﻛﺎة تعد اﺣد اﻷدوات اﻟمهمة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟذا ﻓﻘد دﻋﻰ اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن ﻣن أﻓراد ﻣﺗطوﻋﯾن ﺑﺎﺳم "ﻟﺟﺎن اﻟزﻛﺎة "يبلغ عددها 3400 لجنه ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك.

وأكد فاروق أن عمل لجان الزكاة لا يقتصر على توزيع الصدقات والزكوات من المتبرعين والمانحين فقط، بل مهمتها رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتمكينهم وتوفير أساسيات العيش الكريم لهم، من خلال إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ كما أسند إليها مؤخرا تنفيذ قروض مشروع مستورة للمرأة، ومشروع تمليك وسائل الانتاج بالإضافة إلى دورها الأساسي الموكل إليها من جمع أموال الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية.



