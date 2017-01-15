أسعار النفط ترتفع أكثر من أربعة بالمئة بفعل بيانات إيجابية من الصين

ارتفعت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة يوم الأربعاء، مدعومة بتحسن السوق عمومًا بفعل أنباء إيجابية من الصين، بعد خسائر لثلاثة أيام بسبب المخاوف بشأن اقتصاد عالمي آخذ بالضعف.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.44 دولار بما يعادل 4.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 60.70 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.32 دولار أو 4.3 بالمئة مسجلًا 56.26 دولار.

تلك أكبر زيادة يومية لغرب تكساس بالنسبة المئوية منذ العاشر من يوليو (تموز).

وانتعشت مؤشرات الأسهم في أنحاء العالم مع انحسار بواعث القلق الجيوسياسية وبفضل أنباء إيجابية تبعث على التفاؤل من الصين ليعود المشترون إلى سوق الأسهم.

وأظهر مسح خاص نمو نشاط قطاع الخدمات الصيني بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر في أغسطس (آب) مع نمو طلبيات التوريد الجديدة، مما أدى إلى أكبر زيادة في التوظيف فيما يربو على عام.