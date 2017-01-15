المؤشر نيكي يرتفع 1.42 % في بداية التعامل بطوكيو

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تاريخ النشر
٠٦:٥٩:١٧ – ٢٠٢٠/٠٣/٠٥
اخر تعديل
٠٦:٥٩:٢٤ – ٢٠٢٠/٠٣/٠٥
ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.
وزاد نيكي 1.42 في المئة مسجلا 21399.87 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.31 في المئة إلى 1522.23 نقطة.
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