الإحصاء:32.2% زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا عام 2018

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال عام 2018 ليبلغ 2 مليار، و952 مليون دولار، مقابل 2 مليار و 233 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 32.2% وذلك وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وأوضح الإحصاء- اليوم الثلاثاء، في بيانه عن التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا عام 2018 - ارتفاع قيمة الصادرات إلى دول الكوميسا لتبلغ مليارا و908 ملايين دولار عام 2018، مقابل مليارا و628 مليون دولار عام 2017 ، بنسبة زيادة 17.2% .

وأوضحت أن ليبيا تحتل المرتبة الأولى -من بين تركز أعلى القيم في 5 دول أفريقية بنسبة 85.5 % من إجمالي دول الكوميسا- بقيمة صادرات (635.9 مليون دولار) بنسبه 33.1 % من إجمالي التكتل، ثم السودان بقيمة صادرات (399.3 مليون دولار) بنسبة 20.8 %، تليها كينيا بقيمة صادرات (354.6 مليون دولار) بنسبه 18.5 %، وأثيوبيا بقيمة الصادرات (169.0 مليون دولار) بنسبة 8.8 %، وأوغندا بقيمة صادرات (82.9 مليون دولار) بنسبه 4.3 % من إجمالي التكتل.

وأشار إلى زيادة قيمة الواردات من دول الكوميسا لتبلغ مليارا و 44 مليون دولار عام 2018، مقابل 605 ملايين دولار عام 2017 بنسبة زيادة 72.6 % .

وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبه 93.4% من إجمالى هذا التكتل لتحتل كينيا المركز الأول بقيمة واردات (287.3 مليون دولار) بنسبه 27.5% من إجمالي التكتل، ثم زامبيا بقيمة واردات (266.1 مليون دولار) بنسبه 25.5 %، ثم السودان بقيمة الواردات (207.5 مليون دولار) بنسبه 19.9 % من إجمالي التكتل، والكونغو بقيمة الواردات (148.0 مليون دولار) بنسبه 14.2 %، وليبيا بقيمة الواردات (66.0 مليون دولار) بنسبه 6.3 % من إجمالي التكتل.



