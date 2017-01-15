الحكومة تنفي استيراد شحنات أرز غير مطابقة للمواصفات

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استيراد الحكومة شحنات أرز غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات أرز غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، مُوضحةً أن كافة شحنات الأرز التي يتم استيرادها سليمة تمامًا ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية العالمية، مُشددةً على أن جميع الحاصلات الزراعية المستوردة يتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبِل الحجر الزراعي المصري للتأكد من خلوها من أي أضرار تؤثر على صحة الإنسان. وفي السياق ذاته.

أشارت الوزارة إلى نجاحها في استنباط أصناف جديدة من الأرز عالية الجودة والإنتاجية وأكثر تحملًا للظروف المناخية، وأقل استهلاكًا للمياه، حيث تم استنباط 6 أنواع من الأرز لتتحمل نقص المياه وتعطي محصولًا اقتصاديًا، بعضها من الممكن أن يتم ريّه كل 8 أيام، دون تأثير على المحصول، وهذه الأصناف منها (عريض الحبة - ذات الحبة الرفيعة).

لافتةً إلى أن جميع الأصناف تستغرق مدة زراعتها ما بين 120 يومًا إلى 135 يومًا. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (agr-egypt.gov.eg).

