"الزراعة" تبحث تيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق اللبنانية

عقد د أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى سلسلة اجتماعات ثنائية مع مسئولي الحجر الزراعي بالدول المشاركة في الورشة ويأتى على رأسها الاجتماع مع نظرائه اللبنانين وذلك بحضور الدكتورة / منى وهبة – رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بلبنان حيث تباحث الجانبين حول سبل تعزيز التبادل التجارى بين الجانبين وتيسر اشتراطات الصحة النباتية للتصدير من مصر إلى لبنان خاصة لبعض السلع ذات الأهمية الكبرى مثل المانجو والبطاطس.



جاء ذلك على هامش مشاركته فى ورشة العمل الاقليمية لاقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا NENA والخاصة بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC

ونجحت المناقشات والمفاوضات فى الاتفاق المبدئى على تيسير نفاذ الصادرات الزراعية إلى لبنان بضوابط صحة نباتية أقل تشدداً حيث سيتم دراسة تلك الضوابط بعد قيام الجانب المصرى بموافاة الجانب اللبنانى ببعض المعلومات الاضافية المطلوبة في أقرب وقت ممكن , وشدد الجانبين على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين واستكمال مسيرة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.

كما يقوم العطار بالمشاركة بفاعلية فى ورشة العمل المُشار إليها حيث يستعرض تعليقات الجانب المصرى على مسودات معايير الصحة النباتية الجديدة بالاضافة لعرض التغييرات المطلوبة فى معايير الصحة النباتية المعتمدة وذلك حتى يتسنى سهولة تطبيقها وتيسير حركة التجارة الدولية دون الاخلال بأية قواعد تسمح بدخول أية آفات جديدة للبلاد ، بالاضافة إلى تقارير الابلاغ الوطنية ومناقشة مبادرة الحزام الواحد One Belt One Road ودور برنامج التعاون بين الصين ومنظمة الأغذية والزراعة FAO-China South-South cooperation لدعم قضايا الصحة النباتية بالاضافة إلى الاستعدادت النهائية للسنة الدولية للصحة النباتية 2020 international year of Plant health وأخيرا مناقشة تطوير طرق مسح ومراقبة الآفات و نظم الانذار المبكرة .

ويؤكد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ان هناك توجيهات من د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة العمل على فتح أسواق جديدة امام المنتجات الزراعية المصرية من اجل دعم الاقتصاد الوطني وخلال هذا العام شهدت الصادرات الزراعية طفرة كبيرة ومتوقع ان تحقق زيادة أكبر من العام الماضي ويرجع الفضل في ذلك الى التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة والتمثيل التجاري المصري بالخارج وايضا المجلس التصديري للحاصلات الزراعية