الأسهم الأمريكية تصعد بدعم من آمال بشأن التجارة مع الصين

صعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية أكثر من واحد في المئة يوم الخميس مدعومة بمكاسب لأسهم التكنولوجيا والصناعة، وهما من القطاعات الحساسة للتجارة، بعد أن عبًرت الصين عن الأمل بشأن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وهو ما خفف القلق من أن التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم قد تثير ركودًا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 326.15 نقطة، أو 1.25 بالمئة، إلى 26362.25 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 36.64 نقطة، أو 1.27 بالمئة ليغلق عند 2924.58 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 116.51 نقطة، أو 1.48 بالمئة، إلى 7973.39 نقطة.