تداول 31 الف طن المونيوم و388 شاحنة بضائع بموانى البحر الأحمر

اعلن المركز الاعلامى لهيئةموانى البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة 21 سفينة وتم تداول 31 الف طن المونيوم و388 شاحنة بضائع و198 سيارة حيث شملت حركة الواردات 31 الف طن المونيوم و162 شاحنة و132 سيارة فيما شملت حركة الصادرات (226) شاحنة بضائع و66 سيارة .

حيث انه من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم اربع سفن وهى القاهرة، الحرية1، بوسيدون اكسبريس،Alfaa bulker بينما تغادر السفينتين امانة والنوى اكسبريس فيما غادر الميناء بالامس اربع سفن وهى الحرية1، القاهرة، بوسيدون اكسبريس، Moseldjk كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين ايلة وسينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج.



