"الزراعة": افتتاح 6 مزارع للإنتاج الحيواني.. السبت المقبل

يفتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي جمعة، السبت المقبل، 6 مزارع للإنتاج الحيوني، بحضور هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.

وقال نائب وزير الزراعة - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن المرحلة الأولى شهدت رفع كفاءة المزارع وتطويرها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لست مزارع موزعة على 4 محافظات، حيث وفرت المزارع 300 فرصة عمل للشباب من تلك المحافظات.

ومن جانبها، قالت مروة أسامة، المدير التنفيذي لشركة (أرض الخير) التابعة لمؤسسة مصر الخير، إن المزارع التي سيتم افتتاحها هي ملك لوزارة الزراعة، وكانت لا تعمل بكامل طاقتها وإنتاجها، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أرض الخير، التابعة لمؤسسة مصر الخير، في مطلع شهر فبراير الماضي، لتشغيل المزارع التابعة لوزارة الزراعة بكامل طاقتها وتطويرها ورفع كفاءتها.



