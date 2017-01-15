البورصة تنهي جلسة عرضية .. والرئيسي يصعد بدعم محلي

انهت البورصة المصرية تعامت اليوم الاحد - أولى جلسات الاسبوع - بدعم من مشتريات المحليين والمؤسسات الاجنبية تتجه للبيع.



وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مدرجة بنحو 0.21 % مسجلا 14210.09 نقطة.





وكسب مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة 0.18 % مسجلا 606.63 نقطة.





وتحرك مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقا صعودا بنحو 0.2 % مسجلا 1549.83 نقطة.





وقالت الدكتورة هدى المنشاوي محلل أسواق المال ان السوق انهت جلسة من الاداء العرضي المائل الى الصعود وتتحرك في نطاق القناة العرضية الحالية مابين 13300 نقطة و 15300 نقطة وهي القمة السابقة.





واوضحت ان السوق بدأت تكوين اتجاه صاعد صريح بعد تكوين قاع اعلي من قاع وقمة اعلي من قمة وذلك علي المدي القصير وصاعد علي المدي المتوسط وطويل الاجل.





وذكرت ان صانع السوق يحاول المراوغة للوصول الي مستهدف اعادة اختبار المستوي مابين 14200 - 14100 نقطة ثم الانطلاق منه مجددا للمستهدف الاعلي وهو سيكون مستوي 14500 نقطة تقريبا.

"اصبح مفتاح استمرار الصعود تخطي المستوي 14207 نقاط حيث انه محور وتذكرة المرور الجديدة لتكملة الصعود للمستهدفات الاعلي والمرجوة واصبح مستوي الارتكاز المتحرك لليوم عند 14183 نقطة"، وفقا للمنشاوي.





وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفعت مؤشرات البورصة وزادت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة بنحو 14.7 مليار جنيه ليسجل 759.8 مليار جنيه بصعود اسبوعي 1.9 %.