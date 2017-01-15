استقرار الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار هدوءًا نسبيا خلال التعاملات اليوم الاثنين أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر، وتراجع الدولار أكثر من 1.20 جنيه منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ ليسجل 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في التجاري الدولي ليسجل 16.64 جنيه للشراء و16.74 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، سجل سعر الدولار 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار ليسجل 16.65 للشراء و16.76 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني استقرار سعر الدولار 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.



