غداً الاحد.. صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصرف الآلية

اتخذت وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة في صندوقى التامين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص الإستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر إعتباراً من غداً الاحد الموافق الأول من سبتمبرلعدد 4 .9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه ،وذلك لضمان تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة .



وأوضحت الوزارة في بيانها أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M و منافذ مكاتب التأمينات اعتباراً من صباح الاحد الأول من سبتمبر ، وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه إعتباراً من يوم 10 سبتمبر.



و أكد محمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى الحكومى أنه قد تم إتخاذ الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات .



