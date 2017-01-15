تنظيم عدد من الرحلات السياحية التوعوية للمواطنين بالمحافظات المختلفة

قام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة بورسعيد بتنظيم جولة سياحية تضمنت زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية بالمدينة منها كنيسة سانت أوجينى وهي الكنيسة الأقدم للمذهب الكاثوليكي ببورسعيد، بالإضافة إلى فنار بورسعيد القديم، وقاعدة تمثال ديليسبس.

كما قام ممثلو المكتب خلال هذه الجولة بتقديم المعلومات اللازمة والرد على كافة استفسارات الوفد، بجانب تقديم بعض المطبوعات السياحية والتوعوية لاسيما الخاصة بمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وفى سياق متصل، قام أيضا مكتب الهيئة بمحافظة مطروح بتنظيم رحلة سياحية إلى متحف الآثار بمطروح، تم خلالها عمل مسابقة للزائرين وتوزيع بعض الجوائز والهدايا التذكارية عليهم، بالإضافة إلى النشرات السياحية.

ومن جانبها، أوضحت السيدة إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة، أنه جارى تنظيم سلسلة من هذه الجولات التوعوية بعدد من المحافظات من خلال المكاتب الداخلية للهيئة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن هذه الجولات تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين وخاصة الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة.



