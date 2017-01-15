"الإنتاج الحربي" تبحث إقامة شراكة صناعية مع "دينيل" الجنوب أفريقية

زار وفد شركة "دينيل" الجنوب أفريقية وزارة الإنتاج الحربي، لبحث موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.







واستعرض الدكتور/ محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، والتأكيد علي اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الجنوب أفريقية في مختلف المجالات وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين، وتم التأكيد على أن دور الوزارة الأساسي يتمثل فى تلبية مطالب وإحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.





وتم خلال اللقاء بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركات الإنتاج الحربي وشركات مؤسسة "دينيل"، وتم التأكيد على أنه يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في المجال العسكري، وتم الإشارة إلى أن إستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي تتمثل في تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها.





من جانبه استعرض السيد/ Daniel du Toit رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دينيل" رؤية الإصلاح والتنمية للمؤسسة، موضحاً أن "دينيل" هي مؤسسة حكومية للصناعات الحربية والتكنولوجية تابعة لوزارة الدفاع بجنوب أفريقيا وتخضع لإشرافها، وتعتمد عليها القوات المسلحة لتصنيع منتجاتها محلياً في العديد من المجالات (صناعة الذخائر الصغيرة والمتوسطة، تصنيع الصواريخ والأسلحة الموجهة، الأسلحة الكهروبصرية)، وتمتلك المؤسسة العديد من المصانع والشركات كما تمتلك معهداً فنياً لتخريج الفنيين المدربين.





وأثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة على الإمكانيات التكنولوجية بشركات الإنتاج الحربى، مؤكداً على اهتمام المؤسسة بفتح آفاق للتعاون المشترك مع الجانب المصري، كما أشاد بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية، وأشاد بدور وزارة الإنتاج الحربي في تنظيم معرض "إيدكس 2018" الذي تم تنفيذه خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيراً إلى تطلعه لمشاركة مزيد من الشركات الجنوب أفريقية في الدورات المقبلة من المعرض.





وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على اجتماع وفد الشركة ورؤساء مجالس إدارات الشركات المعنية من "الإنتاج الحربي" مع تنفيذ زيارة ميدانية لهذه الشركات للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع لعرض خطة التعاون المشترك والاتفاق على عدد من النقاط للبدء في التعاون.







