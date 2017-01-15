ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة فيما غاردته 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 20 سفينة بالإضافة إلى 24 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.





وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /الأحد/ - أن قطارين بحمولة إجمالية 2620 طن قمح غادرا الميناء في حين غادرت 636 شاحنة بحمولة قدرها 34 ألفا و481 طنا من البضائع العامة منها 120 سيارة نقل محملة بـ6 آلاف و349 طن قمح, ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 169 ألفا و498 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53 ألفا و804 أطنان.





وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 2000 طن علف و4 آلاف و887 طن فوسفات و9500 طن يوريا كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 608 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 109 حاويات مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1311 حاوية مكافئة بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8204 أطنان حديد و4531 طن خشب و6500 طن خردة و1552 طن أرز و10.5 ألف طن ذرة و450 طن قمح و8500 طن فول صويا.