الاستثمار تبحث مع مؤسسات أمريكية زيادة استثمارتها في مصر

بحثت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عدد من الاجتماعات مع عدد من المؤسسات والشركات الأمريكية على هامش مشاركتها فى الدورة الـ12 لقمة مجلس الاعمال الامريكى الافريقى، بالعاصمة الموزمبيقية.

وبحثت الاجتماعات، ضخ استثمارات جديدة فى ظل المشروعات القومية التى تنفذها مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومحور قناة السويس، اضافة إلى قطاعى الصحة والتعليم.

وبحثت الوزارة مع الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية ومؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج بافريقيا، وهى هيئة أمريكية حكومية مهمتها مساعدة الشركات الأمريكية على الاستثمار في الأسواق الناشئة حول العالم وخلق فرص عمل وتوفير التدريب وبناء البنية الاساسية باستخدام القوى العاملة المحلية.

وذكر ووركو جاشو مدير المؤسسة أن المؤسسة تقوم بتوفير التمويل للشركات الناشئة أو توسيع نطاق مجال شركات الأعمال التجارية، وتقديم التأمين لتشجيع الشركات على العمل في المناطق التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر، وتقيم علاقات شراكة مع مدراء صناديق استثمار رؤوس الأموال الخاصة للنهوض بالاستثمارات ورؤوس الأموال، موضحا أن المؤسسة استثمرت نحو 6.1 مليار دولار في مشاريع عبر أفريقيا وستعمل علي استثمار نحو مليار دولار فى افريقيا ضمن مبادرة “ربط أفريقيا” (Connect Africa) وذلك من خلال مشاريع في أفريقيا والتي تدعم النقل والاتصالات.

الجدير بالذكر أن اجمالى الاستثمارات الأمريكية فى مصر بنهاية ديسمبر 2018 إلى 22 مليار دولار، مع الاخذ فى الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018.