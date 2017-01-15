بالصور..مصر للطيران توقع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة "بوينج"

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والعضو الـ21 في تحالف ستار العالمي، عن تعزيز سبل التعاون بينها وبين شركة بوينج، كبرى الشركات المصنعة للطائرات، وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة جديدة في مجال الدعم الفني والصيانة، وذلك خلال فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019 المنعقد حالياً في دبي.

فقد وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية اتفاقية لتفعيل برنامج بوينج لتبادل معدات هبوط الطائرات “Landing Gear Exchange Program”، والذي يقدم الدعم والخدمة الفنية اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاحات واستبدال لمعدات الهبوط بطائرات على مدار 24 ساعة. هذا بالإضافة إلى تقديم بوينج لخدمة صيانة أخرى وهي تغيير أطقم المحركات “Quick Engine Change Kit” والتي تشتمل على توفير المكونات وقطع الغيار المستخدمة لتجهيز محرك بديل للخدمة بكفاءة عالية وذلك لسرعة استبدال قطع الغيار وتقليل الوقت المستهلك في الصيانة والفحص الذي تخضع له الطائرة بعد هبوطها من رحلة وعودتها إلى الخدمة مرة أخري.

صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قائلا: "يسعدنا المشاركه في معرض دبي للطيران هذا العام والتي تشهد فاعلياته العديد من الصفقات الجديدة التي ستقوم الشركة بإبرامها مع العديد من شركائها في صناعة النقل الجوي والتي من بينها توقيع شراكة جديدة بين مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مع شركة بوينج في مجال الدعم الفني والصيانة."

وأضاف عادل: "تحرص مصر للطيران على زيادة التشغيل لأسطول طائراتها المتنامي، والمتضمن ست طائرات من طراز الـB787-9 Dreamliner، حيث سيتم توفير صيانة سريعة وفائقة الجودة لهذا الطراز والذي سيعود بالفائدة على العملاء من خلال تقديم تجربة سفر أفضل على متن أسطولنا الجوي ونسبة انتظام فائقة في تشغيل الرحلات من حيث مواعيد إقلاع وهبوط الرحلات."

ومن جانبه أوضح المهندس مصطفى علي الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، احدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، قائلاً: "أن الشركة قد أبرمت اتفاقية أخرى والتي بموجبها تقوم الشركة بتوفير خدمة الصيانة والدعم الفني من إصلاحات وتغيير لقطع الغيار لشركات الطيران من عملاء شركة بوينج والذي يعد بمثابة إضافة لأنشطة الشركة وفرصة لجذب العديد من العملاء لتقديم خدماتنا المتنوعة لهم كونها مركزًا إقليمياً معتمد عالمياً لتقديم الدعم الفني والصيانة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

ومن جهته أعرب تيد كولبرت، رئيس الدعم والخدمات الدولية بشركة بوينج، عن سعادته بهذا التعاون الجديد في هذا المجال قائلاً: " إن عملاءنا يثقوا بنا وبأننا قادرين على منحهم الخدمة الفنية المتميزة التي تحافظ على أسطولهم الجوي والذي بدوره يعود بالتميز على كفاءة التشغيل وانتظام الأداء وبانضمام شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لتكون أحد وكلائنا للصيانة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم هذه الخدمة، سيعزز ويضيف من ثقة عملائنا ومسافريهم خلال كل رحلة يقومون بها يومياً."











