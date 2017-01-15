'أرامكو السعودية" تدرس طرح الاكتتاب الأولي في بورصة طوكيو

تدرس شركة ارامكو السعودية العملاقة للنفط إمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين تبدأ الاولى في السعودية مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.



وأعلنت ارامكو خطتها لطرح نحو 5% من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021 في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.



وأن الشركة العملاقة تدرس خطة لجمع ما يصل إلى 50 مليار دولار في إدراج في البورصة السعودية.



وأن ارامكو، أكبر شركة للطاقة في العالم، تفضل طوكيو للمرحلة الثانية لخطتها المقترحة.



وفي حال تأكد ذلك فإنه سيشكل نكسة لبورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ التي تسعى جميعها إلى الحصول على حصة من عملية الاكتتاب المنتظرة.



ونقلت إحدي الصحف عن مسؤولين ومستشارين سعوديين قولهم إن حالة عدم الوضوح السياسي في بريطانيا بسبب خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، والاحتجاجات في هونغ كونغ قللت فرص الدولتين في استقطاب عملية الاكتتاب.



ولم يتسن لفرانس برس الحصول على تصريح فوري من ارامكو.



وتعتبر خطة الاكتتاب حجر الزاوية لبرنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للإصلاح الاقتصادي.



وتهدف "رؤية 2030" التي طرحها محمد بن سلمان في 2016، الى وقف ارتهان الاقتصاد السعودي وهو الاكبر في المنطقة العربية، للنفط عبر تنويع مصادره.



